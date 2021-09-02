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ODD Başkanı Bilaloğlu: Çip krizi 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv sektöründe çip sorununun devam ettiğini belirterek, "Bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." dedi.
02 Eylül 2021 17:13
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ODD Başkanı Bilaloğlu: Çip krizi 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek

Bilaloğlu, ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin rakamların açıklandığı çevrim içi toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Ağustos ayında tedarikte sorun yaşanmaması halinde satışların 90 bin adede ulaşabileceği" şeklinde yapılan değerlendirmelere değinen Bilaloğlu, bu tahminleri oldukça gerçekçi bulduğunu kaydetti.

Araç bulunurluğu noktasındaki sıkıntının devam etmesinin beklendiğini aktaran Bilaloğlu, "Daha dün markalarımızla uzun bir konferanstaydım. Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor; Bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." ifadelerini kullandı.

- "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın araştırmasını alkışlıyoruz"

Ali Bilaloğlu, bazı bayilerin ÖTV konusunu istismar ettiği ve fırsatçılık yaptığı yönündeki iddialara ve haberlere de değindi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yönde bir araştırması olduğunu bildiren Bilaloğlu, "Bu zaten basında yer aldı, kulis haberi de değil artık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; biz bu araştırmayı, bu konudaki hassasiyeti ayakta alkışlıyoruz. Maliye Bakanlığı'mızın, bu konuda ya da herhangi bir perakendede usulsüzlük veya fırsatçılık yapılıyorsa bunun önüne geçmesi ve tabii ki bunların durdurulması lazım." diye konuştu.

- "Bu usulsüzlüğü yapan yetkili satıcı sayısı hakikaten çok az"

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, otomotiv sektörünün çok sıkı denetim altında olan, gerek markalar gerekse devlet tarafından denetim altında bulunan ve yönetmeliklerle indirim veya fiyat artışı konularında çok net tanımlanmış bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani ciddi anlamda denetim ve yönetmeliklerle yönetilen bir sektör olarak sadece çok az sayıda bayinin tüm sektörü zan altında bırakmasından da çok rahatsızız. Çünkü denetim sonunda da göreceğiz; burada bu usulsüzlüğü yapan yetkili satıcı sayısının hakikaten çok az sayıda olduğunu adım gibi biliyorum. Ama ne yazık ki bunun basına sanki tüm sektörün çok düzgün çalışmayan, fırsatçı bir sektör gibi yansıması ve algılanması bu işin bizim açımızdan açıkçası en üzücü tarafı... O yüzden bu algının da belki düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmelerine de değinen Bilaloğlu, 825-875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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