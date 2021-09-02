Bakım yaparken asansörde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti
|02 Eylül 2021 18:34
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Olay, Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan Üzgü ile Ahmet Mutlu otelin asansör bakımını yapmak için bakım panosuna girdi. Panoya parça takmak isteyen çalışanlar, parçayı kaynak yaptıkları sırada bir anda yangın çıktı. Hareket eden asansöre sıkışan Berkan Üzgü ile Ahmet Mutlu'yu fark edenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Berkan Üzgü'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Berkan Üzgü'nün kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Asansörde sıkışan Ahmet Mutlu'nun da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Mutlu'nun asansörde sıkışan cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mutlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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