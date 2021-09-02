Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
|02 Eylül 2021 21:54
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Sağlık Bakanlığı 2 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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