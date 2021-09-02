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Meteoroloji'den 10 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor.
02 Eylül 2021 19:06
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Meteoroloji'den 10 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kıyı, İç Anadolu'nun doğu, Orta Karadeniz'in kıyı, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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