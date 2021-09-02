Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü
Zonguldak'ta şiddetli yağmur sonrası deniz çamur rengine döndü.
|02 Eylül 2021 19:35
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