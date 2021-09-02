Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı
|02 Eylül 2021 19:37
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Minehöyük Mahallesi'nde yaşayan M.Ç.'yi, geçen cuma günü arayan bir kişi, kendisini jandarma olara tanıtıp, yaptıkları operasyonda isminin geçtiğini, şüphelileri yakalamak için elindeki tüm parasını vermesi gerektiğini söyledi. Telefondaki dolandırıcıya inanan M.Ç., 92 bin euroyu istenilen yere bıraktı.
BİNE YAKIN ARAÇ İNCELENDİ
Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Ekipler, M.Ç.'nin parayı bıraktığı bölge ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay gününe ait 20 saatlik görüntüde yer alan bine yakın aracı inceleyen ekipler, 92 bin euronun M.B. (25) ve D.K. (28) tarafından alındığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen şüphelilerden M.B. Adana'da, D.K. ise Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. M.B., getirildiği Türkoğlu'nda, M.K. ise Antalya'da SEGBİS aracılığıyla sorgulandıktan sonra sevk edildikleri adliyelerde tutuklanarak cezaevine konuldu. Paranın ise henüz bulunamadığı belirtildi.
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