1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akıncı TİHA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak

Milli ve özgün tasarlanıp geliştirilen Akıncı TİHA'lar, tüm uçuşlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü mesajın bulunduğu yazılımla görev yapacak.
02 Eylül 2021 19:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar Akıncı TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi.

Mesajın aynı zamanda bilgisayar dili ile "hex kodu"na çevrilmiş hali de gömülü yazılımın içinde yer aldı.

Bayraktar Akıncı TİHA'lar yazılımının içinde yer alan bu mesajla semalarda milyonlarca saat vatana ve millete hizmet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akıncı TİHA'nın yazılımında yer alan mesajı şu şekilde:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye... Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından geliştirilen BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, Akıncı TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
02 Eylül 2021 21:37		 Zonguldak Valiliğinden darp edilen kadın hakkında açıklama
02 Eylül 2021 21:33
PCR testi vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?
02 Eylül 2021 21:20		 Fethiye Belediye Başkanı'ndan ses kaydı açıklaması
02 Eylül 2021 21:16
Özvar: YÖK olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz
02 Eylül 2021 20:47		 Bakan Özer: Okullar tüm kademelerde açılacak
02 Eylül 2021 20:35
MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
02 Eylül 2021 20:22		 Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşti
02 Eylül 2021 18:13
Tepki çeken sözlerden dolayı Tanju Özcan özür diledi
02 Eylül 2021 17:18		 Bakan Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan'da istikrarın sağlanması
02 Eylül 2021 15:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:38 - Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi21:37 - İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti21:34 - Koronavirüsü yenen 108 yaşındaki kadın taburcu edildi21:33 - Zonguldak Valiliğinden darp edilen kadın hakkında açıklama21:20 - PCR testi vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?21:16 - Fethiye Belediye Başkanı'ndan ses kaydı açıklaması
20:47 - Özvar: YÖK olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz20:35 - Bakan Özer: Okullar tüm kademelerde açılacak20:30 - Bakan Koca: Aktif vakaların %81'i tam aşılı olmayan kişiler20:25 - Hatay Büyükşehir'den vatandaşlara 'denize girmeyin' uyarısı20:22 - MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı20:15 - Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı
20:12 - CHP'lilere saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı20:05 - Bağcılar'da tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti20:00 - Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı19:59 - Akıncı TİHA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak19:37 - Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı
19:35 - Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
Bakan Koca: Aktif vakaların %81'i tam aşılı olmayan kişiler
Sabah yazarı Uluç: TRT 81 milyonu eşek yerine koydu
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
motosiklet 1
fransız atasözleri 1
kurbanlık keçi 2
dang humması 1
bir şeyler sezmek 1
dosyalamak 1
şu anda dinlenen şarkı 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 3
kimyon 1
Deprem 2
SON İLANLAR
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi geçici işçi alacak
Niğde Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alacak
Çankırı Çardaklı Belediyesi memur alacak
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam