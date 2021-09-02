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Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.
02 Eylül 2021 20:00
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Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Kulübüne transfer olmak üzere kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
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