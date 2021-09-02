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Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı.
02 Eylül 2021 20:15
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Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 02.09.2021 tarihi saat 07.00 sıralarında Çaldıran Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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