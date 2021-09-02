MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.
|02 Eylül 2021 20:22
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