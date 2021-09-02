Hatay Büyükşehir'den vatandaşlara 'denize girmeyin' uyarısı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ sahilinde bugün görülen petrol atıkları sonrası temizlik çalışması başlatıldığını duyurarak, vatandaşların atıkların görüldüğü bölgelerde denize girmemesi uyarısında bulundu.
|02 Eylül 2021 20:25
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "24 Ağustos'ta Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.
24 Ağustosda Suriyedeki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor. pic.twitter.com/zpo0km1S6CHatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) September 2, 2021
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