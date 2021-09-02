1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zonguldak Valiliğinden darp edilen kadın hakkında açıklama

Zonguldak Valiliği, eşi tarafından yaralandığı iddia edilen kadının, mağdur kadınlara sunulan "kadına yönelik hizmetler"den yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan ettiğini bildirdi.
02 Eylül 2021 21:33
+Aa- Yazdır
Zonguldak Valiliğinden darp edilen kadın hakkında açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, eşi S.A. tarafından yaralandığı öne sürülen F.A. ile ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, konuyla ilgili birçok kez işlem yapıldığı, son olarak bir ay önce yerel basında "Ölmek istemiyorum." şeklinde beyanatı yer alan F.A. lehine önleyici tedbir kararı uygulandığı, eşi S.A'ya 1 Temmuz'da 6 ay süreli önleyici tedbir kararı ve elektronik kelepçe takılması kararı alınmasının sağlandığı aktarıldı.

Elektronik kelepçe takılması kararı uygulama aşamasındayken F.A'nın, 9 Ağustos'ta ilgili mahkeme başkanlığına dilekçeyle başvurarak uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, 10 Ağustos tarihli mahkeme kararıyla uygulamanın iptal edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince de kendisiyle birçok kez görüşme yapılmıştır. Mağdur kadınlarımıza sunulan 'kadına yönelik hizmetler'den yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmiştir. 31 Ağustos'ta aile içinde sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.A, eşi S.A. tarafından kafasından açık yara oluşacak şekilde yaralanmış, 112 ekiplerince hastaneye sevki sağlanmış, konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmiştir. Bu arzu edilmeyen üzücü olay sonrasında da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince mağdur F.A. ile görüşme sağlanmış, kendisinin sunulan hizmetlerle ilgili yine hiçbir talebi olmamıştır. Sığınma talebinin olmadığını ifade eden F.A. lehine 60 gün süreli önleyici tedbir kararı alınmıştır."

Açıklamada, Valilik tarafından kadına şiddet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme ve uyarıların, KADES uygulamasının kadınlara sağladığı imkanların sık aralıklarla sosyal medya hesaplarından duyurulduğu, konuya büyük bir duyarlılıkla yaklaşıldığı vurgulanarak "Başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, büyük önem arz eden kadına şiddet konusundaki görevlerini büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürmektedirler. İlimizde halen kolluk kuvveti tarafından mağdur kadınlarımıza yönelik uygulanan 30 tedbir kararı, mahkeme tarafından uygulanan 86 önleyici tedbir kararı, ayrıca mahkeme tarafından uygulanan 32 koruyucu tedbir kararı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Partili meclis üyeleri başkana tepki gösterip salonu terk etti
02 Eylül 2021 22:58		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
02 Eylül 2021 21:54
Azerbaycan ve Türkiye'den Bakü'de ortak askeri tatbikat
02 Eylül 2021 21:47		 İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı
02 Eylül 2021 21:39
İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
02 Eylül 2021 21:37		 PCR testi vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?
02 Eylül 2021 21:20
Fethiye Belediye Başkanı'ndan ses kaydı açıklaması
02 Eylül 2021 21:16		 Özvar: YÖK olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz
02 Eylül 2021 20:47
Bakan Özer: Okullar tüm kademelerde açılacak
02 Eylül 2021 20:35		 MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
02 Eylül 2021 20:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Gaziantep'te 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği23:13 - Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı23:03 - Galatasaray, Marcao kararını açıkladı23:01 - Van Gölü kıyıları dip çamurundan arındırılıyor22:58 - AK Partili meclis üyeleri başkana tepki gösterip salonu terk etti22:24 - Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
22:17 - Kaymakam Elif, kurduğu markayla 55 kadını iş sahibi yaptı22:14 - 428 aday güvenlik korucusu olmak için sınavda ter döktü22:11 - THK: Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var22:02 - 'Yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz'21:54 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı21:51 - Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor
21:48 - Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı21:47 - Azerbaycan ve Türkiye'den Bakü'de ortak askeri tatbikat21:44 - Süresi dolan engelli raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı21:44 - Bakan Varank: İşsizliği bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız21:39 - İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı
21:38 - Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Bakan Koca: Aktif vakaların %81'i tam aşılı olmayan kişiler
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
Sabah yazarı Uluç: TRT 81 milyonu eşek yerine koydu
Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tropik bitkiler 1
memur dediğin 1
şu anda dinlenen şarkı 1
arçelik servisi 4
kalemi kuvvetli 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 2
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
çatıdan balkona sarkmak 1
aşkın tarifi 1
kakaolu kek 3
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam