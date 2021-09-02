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İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti

İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurularak yapılan bir araştırmada, Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi.
02 Eylül 2021 21:37
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İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti

İngiltere'de altın oran göz önünde bulundurularak yapılan kapsamlı bir araştırmada, Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. İngiltere'de "money.co.uk" adlı internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, Topkapı Sarayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de yaşadığı Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Schönbrunn, Elhamra, Neuschwanstein gibi dünyanın dört bir yanındaki birbirinden ünlü sarayları geride bırakarak "En Güzel Saray" unvanının sahibi oldu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nın altın oran hesaplamasında sadece yüzde 3'lük bir sapmaya sahip olduğu belirtildi. Yüzlerce yıllık tarihiyle İstanbul tarihinin ve siluetinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam eden Topkapı Sarayı, matematiksel hesaplamalar ışığında elde edilen altın orana göre neredeyse kusursuz bir yapı olarak kabul edildi.

İkinci sırada Mysor Sarayı, üçüncü sırada Yasak Şehir var

Dünyanın en güzel sarayları araştırmasında ikinci sırada ise Hindistan'da bulunan ünlü Mysor Sarayı yer aldı. Sarayın altın oran bakımından Topkapı Sarayı'na en yakın yapı olduğu belirtildi. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyaca ünlü "Yasak Şehir" ise altın oran hesaplamasında yüzde 10'luk bir sapmaya sahip olarak listede üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan ünlü Schönbrunn Sarayı, Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Neuschwanstein Şatosu beşinci sırada yer aldı.

Japonya'daki İmparatorluk Sarayı altıncı sırada

Altın oran bakımından yüzde 30'luk bir sapmaya sahip olan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı 6'ıncı sırada, Fransa'daki Chateau De Chambord 7'inci sırada, Vatikan'daki Papalık Sarayı 8'inci sırada, İngiliz kraliyet ailesinin ikamet ettiği Kensington Sarayı ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı.

İnşasına Fatih Sultan Mehmet döneminde başlanan ve 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı, aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı İstanbul Boğazı'nda bulunan ve 80 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Topkapı Sarayı, İstanbul'un tarihi yarımadasının en önemli noktalarının başında geliyor.
İhlas Haber Ajansı
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