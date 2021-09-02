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Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda kripto para üretim cihazı ele geçirildi.
02 Eylül 2021 21:38
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Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 02.09.2021 tarihinde herkese açık sosyal medya platformlarında kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğu bilgisine ulaşılarak harekete geçildi. Jandarma personeli belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, yapılan aramada kripto para üretiminde kullanıldığı ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan, aritmetiksel hesaplamaları yerine getirebilen ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan işlem sırasında mantıksal kararlar verebilen kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, cihazla 1 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 350 bin TL tutarında kripto para üretimi gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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21:38 - Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi
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