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İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin suya zam için meclise olağanüstü toplantı için çağrı yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.
02 Eylül 2021 21:39
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İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını söyleyerek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İBB Meclisinin davetini paylaşan Göksu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta."
İhlas Haber Ajansı
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