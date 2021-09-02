İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin suya zam için meclise olağanüstü toplantı için çağrı yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.
|02 Eylül 2021 21:39
|+Aa- Yazdır
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını söyleyerek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İBB Meclisinin davetini paylaşan Göksu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta."
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AK Partili meclis üyeleri başkana tepki gösterip salonu terk etti
02 Eylül 2021 22:58
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
02 Eylül 2021 21:54
|Azerbaycan ve Türkiye'den Bakü'de ortak askeri tatbikat
02 Eylül 2021 21:47
|İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
02 Eylül 2021 21:37
|Zonguldak Valiliğinden darp edilen kadın hakkında açıklama
02 Eylül 2021 21:33
|PCR testi vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?
02 Eylül 2021 21:20
|Fethiye Belediye Başkanı'ndan ses kaydı açıklaması
02 Eylül 2021 21:16
|Özvar: YÖK olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz
02 Eylül 2021 20:47
|Bakan Özer: Okullar tüm kademelerde açılacak
02 Eylül 2021 20:35
|MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
02 Eylül 2021 20:22