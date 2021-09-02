Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı
|02 Eylül 2021 21:48
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Buzlu yolda zincir ve kış lastiği takmadan seyreden kamyonet kayarak cadde üzerinde yürüyen yayaya çarptı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkum oldu.
Kararı ölen yayanın ailesi temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; zincirsiz buzlu yolda giden sürücünün olabilecek kazalardan sorumlu olduğu hatırlatıldı.
Yargıtay 12. Ceza Dariesi'nin kararında; sanığın kamyonetle, gündüz vakti, meskun mahalde, iki yönlü, gidiş yönüne göre iniş eğimli, virajlı, yüzeyi buzlu olan asfalt kaplama caddede, sınıfına göre zorunlu olmasına karşın aracında kış lastiği bulunmadığı ve lastiklerine zincir takılı olmadığı halde seyrettiği vurgulandı.
Kararda, "Kamyonetin 4,9 metre kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada, seyir istikametine göre soldan yoldan çıkarak, aynı istikamette bankette yürümekte olan yayaya çarpmıştır. Mevcut hızını yol şartlarına göre ayarlamayarak, tam kusuruyla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olayda; sanığın eylemini bilinçli taksir ile gerçekleştirdiği ve cezasında 5237 sayılı TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği gözetilmemesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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