1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

428 aday güvenlik korucusu olmak için sınavda ter döktü

VAN'ın Başkale ilçesinde, 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden kadınların da aralarında olduğu 428 aday, kondisyon ve dayanıklılık sınavında ter döktü.
02 Eylül 2021 22:14
+Aa- Yazdır
428 aday güvenlik korucusu olmak için sınavda ter döktü

Güvenlik korucusu kadrosu için başvuran kadın ve erkek adaylar, kondisyon ve yeterlilik testine tabi tutuldu. Başkale Doğan Özen Kışlası?nda askeri görevlilerin gözetiminde yeterlilik sınavına alınan adaylar, 2 bin metre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti. Sınavda 'Güvenlik Korucusu' olmak isteyen kadın adaylar da düz koşu, şınav ve mekik testlerinden geçti. Dereceye girebilmek için kıyasıya yarışan adaylar arasında başarılı olanlar, mülakatın ardından ilçe merkezinde görevlendirilecek.

Güvenlik korucusu adaylarından aşı olmayanlara ise mülakat öncesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşıları yapıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
02 Eylül 2021 13:57		 Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
02 Eylül 2021 12:28
Simülasyonlu sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
31 Ağustos 2021 11:38		 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
29 Ağustos 2021 11:41
'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
29 Ağustos 2021 10:03		 Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
28 Ağustos 2021 12:10
İstanbul Valiliği TYP için duyuruya çıktı diğer illerden ses yok
28 Ağustos 2021 00:52		 İstanbul'a TYP kapsamında 6 bin kişilik kontenjan verildi
27 Ağustos 2021 13:28
MEB, 260 fizyoterapist alacak
26 Ağustos 2021 09:27		 MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım
25 Ağustos 2021 15:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:20 - Öğrenciler bilimi uzmanların eşliğinde sahada keşfediyor23:16 - Gaziantep'te 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği23:13 - Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı23:03 - Galatasaray, Marcao kararını açıkladı23:01 - Van Gölü kıyıları dip çamurundan arındırılıyor22:58 - AK Partili meclis üyeleri başkana tepki gösterip salonu terk etti
22:24 - Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı22:17 - Kaymakam Elif, kurduğu markayla 55 kadını iş sahibi yaptı22:14 - 428 aday güvenlik korucusu olmak için sınavda ter döktü22:11 - THK: Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var22:02 - 'Yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz'21:54 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
21:51 - Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor21:48 - Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı21:47 - Azerbaycan ve Türkiye'den Bakü'de ortak askeri tatbikat21:44 - Süresi dolan engelli raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı21:44 - Bakan Varank: İşsizliği bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız
21:39 - İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Bakan Koca: Aktif vakaların %81'i tam aşılı olmayan kişiler
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
Sabah yazarı Uluç: TRT 81 milyonu eşek yerine koydu
Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısmetse olur 1
nasılsın sorusuna kesin cevap verememek 1
ayakkabının vurması 1
motosiklet 1
çatıdan balkona sarkmak 1
sumak 2
hayırlı bir iş 1
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
gözlüğü evde unutmak 2
oğlum manyak mısın sen 2
SON İLANLAR
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Müze Müdürlüğü 28 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 12 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ankara Beltaş Belediyesi 19 İşçi Alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam