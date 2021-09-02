1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı

Sinop'ta, 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda, mozaiklere ulaşıldı. Kazı alanının kuzeyinde yer alan Bizans dönemine ait mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.
02 Eylül 2021 22:24
+Aa- Yazdır
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 12 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı. Daha önceki kazılarda 5'inci ve 6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti'ndekilere benzer mozaikler de bulundu. Ekipler, bu sezonki kazı çalışmalarında yine farklı bir noktada yeni mozaikler buldu. Kazı alanının kuzeyindeki, Bizans dönemine ait mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

'BULUNAN MOZAİKLERİ ŞU AN TEMİZLİYORUZ'

Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin iş birliğinde kazı çalışmaları yapıyoruz. Ne yazık ki birkaç hafta önce Sinop'ta bir sel afeti yaşandı. Bu şiddetli yağışlar bizim kazı çalışmalarımızı da yaklaşık 15 gün etkiledi. Kazı alanının hemen her yerinde çalışıyoruz. Bazı alanlarda su biriktiği için çalışmaları, kazı alanının batı kısmına yönlendirdik. Geçen sene üzerinde çalıştığımız mozaikler vardı. O mozaiklerin kuzeyini açmaya başladık ve yeni mozaik panolar bulduk. İç taraftaki büyük 6'ncı yüzyıl kilisesinin apsis kısmını da temizledik, mermer döşemeler bulduk. Onların bir kısmı yerinden çıkarılmış ama izleri belirliydi. Kazı çok yavaş bir süreç, bulunan mozaikleri şu an temizliyoruz. Gelecek haftadan itibaren de restorasyonları başlayacak" dedi.

'HRİSTİYAN DÜNYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin altında mezarların olduğunu belirten Prof. Dr. Köroğlu, "Onlardan bir tanesini yakın zamanda kazdık ve bireyi altından çıkardık. Bu mozaikler aslında ölen bireylerin bir adağı olarak üstünü kaplamak amacıyla yapılmış. Kompozisyonlar ise birbirine çok benzer ve tekrar motiflerden oluşuyor. Şu an 10'uncu panoyu kazıyoruz. Bunların altında da mezar olduğuna bir işaret bu. Ayrıca mozaiklerde daha çok Hristiyan temaları içeren motifler var. Hristiyan dünyası da burayı çok yakından takip ediyor ve ziyaret alan bir bölge. Çalışmalar bittikten sonra burası güzel bir arkeolojik park olarak Sinop turizmine ve tarihine hizmet edecek" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van Gölü kıyıları dip çamurundan arındırılıyor
02 Eylül 2021 23:01		 Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı
02 Eylül 2021 20:15
Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü
02 Eylül 2021 19:35		 Vali duyurdu: Tunceli'deki yangınların tamamı söndürüldü
02 Eylül 2021 19:33
Su damacanasından hortum çıktı iddialarına açıklama
02 Eylül 2021 18:40		 Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
02 Eylül 2021 18:31
1915 Çanakkale Köprüsü'nde adım adım sona yaklaşıldı
02 Eylül 2021 15:54		 Samandağ Sahiline petrol sızıntısı vurdu
02 Eylül 2021 15:06
Tarlada ailesine yardım eden genç, tıp fakültesini kazandı
02 Eylül 2021 14:57		 İstanbul'da pazar günü bu ilçelerde su kesintisi yapılacak
02 Eylül 2021 13:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:20 - Öğrenciler bilimi uzmanların eşliğinde sahada keşfediyor23:16 - Gaziantep'te 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği23:13 - Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı23:03 - Galatasaray, Marcao kararını açıkladı23:01 - Van Gölü kıyıları dip çamurundan arındırılıyor22:58 - AK Partili meclis üyeleri başkana tepki gösterip salonu terk etti
22:24 - Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı22:17 - Kaymakam Elif, kurduğu markayla 55 kadını iş sahibi yaptı22:14 - 428 aday güvenlik korucusu olmak için sınavda ter döktü22:11 - THK: Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var22:02 - 'Yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz'21:54 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
21:51 - Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor21:48 - Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı21:47 - Azerbaycan ve Türkiye'den Bakü'de ortak askeri tatbikat21:44 - Süresi dolan engelli raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı21:44 - Bakan Varank: İşsizliği bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız
21:39 - İBB, suya zam yapmak için meclise toplantı çağrısı yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Bakan Koca: Aktif vakaların %81'i tam aşılı olmayan kişiler
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
Sabah yazarı Uluç: TRT 81 milyonu eşek yerine koydu
Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısmetse olur 1
nasılsın sorusuna kesin cevap verememek 1
ayakkabının vurması 1
motosiklet 1
çatıdan balkona sarkmak 1
sumak 2
hayırlı bir iş 1
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
gözlüğü evde unutmak 2
oğlum manyak mısın sen 2
SON İLANLAR
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Müze Müdürlüğü 28 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 12 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ankara Beltaş Belediyesi 19 İşçi Alacak
Polis Akademisi öğretim üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam