AK Partili meclis üyeleri başkana tepki gösterip salonu terk etti

Devrek'te her ayın ilk perşembe günü gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Vacit Durdubaş, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u geçtiğimiz günlerde bir ortamda AK Partilileri ve MHP'lileri rencide edici sözleri nedeniyle partililer ve Devrek halkından özür dilemeye davet etti. Durdubaş, "İyi ki CHP'li bir belediye başkanınız var ve buradasınız. Eğer AK Partili veya MHP'li başkanınız olsaydı camide olurdunuz" şeklindeki sözlerinden dolayı Bozkurt'tan özür dilemesi talebinde bulundu. Başkan Bozkurt "Siz istiyorsunuz diye özür dilemek zorunda değilim" diyerek toplantının gündemine geçince Durdubaş, "Başkan sizi özür dilemeye davet ettik, dilemiyorsanız biz de sizi protesto ediyor ve meclis oturumunu terk ediyoruz" diyerek partililerle birlikte salonu terk etti.

AK Partili üyeler toplantı salonunu terk ederken, Çetin Bozkurt "Serbestsiniz" ifadelerini kullandı. CHP'li meclis üyeleri ise AK Partili meclis üyelerine "Güzel şov yapıyorsunuz" diyerek Başkan Bozkurt'a alkışlarla destek verdiler. Bunun üzerine AK Partili üyeler, "Sizler alkış tutmaya devam edin" diyerek toplantı salonunu terk etti.