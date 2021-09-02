Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı
|02 Eylül 2021 23:13
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, program hazırlanırken, UEFA kupalarında mücadele eden takımların müsabakalarının, yayıncı kuruluşun yayın prensiplerinin ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dikkate alındığı belirtildi.
Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
9. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar, 10. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi, 12. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi, 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak.
Süper Lig'de 4. haftanın maç programı ise şöyle:
11 Eylül Cumartesi:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
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