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Reçetemiz aşı ve tedbir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, vaka sayılarının arttığını daha korkunç bir tablonun oluşmaması için tek reçetenin aşı ve tedbir olduğunu söyledi. Yiyit aşıyla ilgili tezviratlara da tepki gösterdi: Gerçek olan sosyal medyada yazılan değil, bizim hastane koridorlarında gördüklerimiz
03 Eylül 2021 07:05
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Reçetemiz aşı ve tedbir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, vaka sayılarının hızla arttığını belirterek, daha korkunç bir tablonun oluşmaması için tek reçetenin aşı ve tedbir olduğunu söyledi. Saha gözlemleri ve dünyadan elde edilen verilere işaret eden Yiyit, "Okullar, kampüsler, konserler, maçlar virüsün yayılımı için ortam olacak. Maske tüm varyantlara karşı en büyük silah. Maskeye biraz mola verildi. Bunun karşılığını sadece kovid rakamlarının artışında görmüyoruz, şu an üst solunum yolu enfeksiyonlarında da ciddi artış var. Geçen yıl gribal virüs salgını olmadı. Maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Toplumsal anlamda ciddi bağışıklığa ulaştığımızda maskeye ihtiyacımız kalmayacak. Ama daha o hedefe yürüyemedik. İkinci dozlarda yüzde 70'e ulaşmalıyız" dedi.


TEDBİR VE AŞI YAYILIMI ENGELLER

Yiyit sözlerini şöyle sürdürdü: "Ölüm rakamlarını aşağı indirmenin yolu yeni vaka oluşturmamak. İnsanların enfekte olmasını engellemenin en güçlü yolu aşı ve maske. Aşı virüs yayılımını engelliyor. Bunun en açık göstergesi Ege illerinde yeni vaka çıkışlarının düşük olması. Ölümü engellemesi de ölüm rakamlarının düşüklüğü. Toplumun yüzde 70'in üzerinde çift doz aşılama yapılan ülkelerde ölüm rakamları çok azaldı. Yeni vaka çıksa bile bunun ölüme yansıması çok düşük. Kaybettiğimiz hastalar da aşısızlardan çıkıyor. Bunlar üst üste konulduğunda bu rakamları aşağı çekmenin yolu maskeyi ait olduğu yere kavuşturacağız. Hiç vakit kaybetmeden aşımızı olacağız. Bu son hafta çok kıymetli."


KORİDORLAR HAYKIRIYOR

Aşıyla ilgili tezviratlara tepki gösteren Prof. Yiyit, "Gerçek olan sosyal medyada yazılanlar değil, pandemi hastanesinin koridorlarında bizlerin gördükleri, yaşadıklarıdır. Salgında ikinci yıla giriyoruz, birçok kişinin sevdiklerinden aylarca iyi bir haber almak için beklediğinin şahidiyiz. Çocuk yaşta kaybedilen hastaların gecelerce başında bekleyenleri olarak, karnında bebeğiyle kaybettiğimiz gebelerin hem ailesine verdiği acıyı paylaşanlar olarak biz bu gerçekliği en soğuk haliyle her gün yaşadık. Birçok kişinin kayıp haberini bizzat verenleriz. Bu gerçeklik varsa bu gerçek yoğun bakım ünitelerinde pandemi hastanelerinin koridorlarında her gün kendini haykırıyor" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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