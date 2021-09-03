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Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler: 79 yetmez 141'er kez ağır müebbet

15 Temmuz darbe girişimini yöneten ancak Akıncı Üssü'ndeki eylemlerden ceza alan mahrem imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek hakkında yeni soruşturma başlatıldı.
03 Eylül 2021 07:20
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Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler: 79 yetmez 141'er kez ağır müebbet

Yalnızca darbe girişiminin merkez üssü Akıncı'daki suçlardan yargılanarak 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılan bu kişilerin, ülke genelindeki tüm suçlardan sorumlu oldukları vurgulandı. Adı geçen bu isimlerin de tüm suçlardan sorumlu tutulan sanıklar gibi 141'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasının yolu açıldı.

15 Temmuz darbe girişimini yöneten örgütün mahrem imamları, ülke genelindeki tüm darbe suçlarından sorumlu tutulacak. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava 26 Kasım 2020'de karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimini yöneten örgütün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'u "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu isimlere, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da ayrıca ceza verildi. Firari durumdaki Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün ise dosyası ayrıldı.

TALİMATI VERDİLER

Mahkeme, gerekçeli kararını 12 Temmuz'da tamamladı. Sanıkların darbe girişimindeki rollerine ayrıntılı şekilde yer veren mahkeme, darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in talimatıyla gerçekleştiğine vurgu yaptı.


SORUŞTURMA BAŞLADI

Mahkeme, yönetici konumundaki bu kişilerin, yalnızca Akıncı Üssü'nde yaşanan suçlardan değil, ülke genelindeki tüm darbe suçlarından sorumlu tutulmaları ve cezalandırılmaları gerektiğine dikkat çekerek Ankara Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemenin suç duyurusunu işleme alarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ülke genelinde yaşanan suçlarla ilgili gerekli yerlere yazı yazılarak bilgi ve belge istenecek. Soruşturma sonucunda da bu kişiler hakkında yeni bir dava açılması bekleniyor.

SÖZDE KONSEYLE AYNI CEZA

Darbe girişiminin yöneticisi konumundaki sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi darbeci askerler de Genelkurmay çatı davasında yargılanmıştı. Ülke genelindeki tüm suçlardan sorumlu tutulan darbeciler, 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbenin sivil aktörleri de Yurtta Sulh Konseyi üyeleriyle aynı statüde olmaları nedeniyle aynı cezaya çarptırılacak.
Yeni Şafak
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