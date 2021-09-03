Faiz bu kez bankaları vurdu: Yüzde 22.7 daraldı

Türkiye'de kur baskısı ile yüzde 19'a ulaşan yüksek faiz ortamı finans kesiminde büyümeyi aşağı çekti. Kovid-19'a rağmen yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyaya parmak ısırtan Türkiye'nin, hem Avrupa, hem OECD ülkeleri arasında en yüksek faiz oranına sahip olması krediye erişimi pahalandırdı.

Tüketicilerin kredi talebinin yavaşlamasıyla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyen ekonomide, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 22,7'lik oranla daralan tek sektör oldu.

SEKTÖRLER SALGINI YENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik büyüme performansı üretimden ihracata birçok sektörde çift haneli artışları da beraberinde getirdi. Faaliyet kollarına göre incelendiğinde 2021 yılı ikinci çeyrekte tarım yüzde 2,3, sanayi yüzde 40,5, imalat sanayi yüzde 43,4 büyüdü. Salgın sürecinden en fazla darbe alan ve geçen yıl ilk iki çeyrekte yüzde 5,1 ve yüzde 5,4 daralan inşaat sektörü de yüksek büyümeden nasibini aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,3, ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüme sergiledi. Koronavirüsle mücadelede kapanmalardan en çok etkilenen ve geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 26,7 küçülen hizmetler de bu yıl aynı çeyrekte yüzde 45,8'lik oranla yüksek artış gösterdi. Eve kapanmalarla cep telefonu ve online iletişimin zirve yaptığı dönemde bilgi ve iletişim, yüzde 25,3'lük oranla bir önceki dönemde yüzde 11,6'lık artışı ikiye katladı.

KREDİLERE FAİZ FRENİ

Tüm sektörler büyüme sergilerken finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 22,7 ile yüksek oranda daraldı. Düşük faiz dönemlerinde söz konusu faaliyetlerin yüksek artış gösterdiği belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, politika faizinin 10,75'ten 8,25'e kadar düşürüldüğü 2020 yılı ikinci çeyrekte krediler 386,2 milyar lira genişledi. Böylelikle toplam 3,25 trilyon liraya ulaşan kredi artışı sektöre de pozitif yansıdı. Söz konusu faaliyetler, ikinci çeyrekte yüzde 32,7, üçüncü çeyrekte yüzde 46,8'lik yüksek oranda artış gösterdi.

EN YÜKSEK 'İHTİYAÇ'TA

Faizlerin yüzde 19'a çıktığı aynı dönemde kredilerdeki artış 160.8 milyar lirada kalırken, finans ve sigorta faaliyetlerinin de küçülmesi dikkat çekti. Bu tablo, düşük faiz döneminde çift haneli büyüyen sektörün, yüksek faiz ortamında çift haneli küçüldüğünü ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 politika faizini bankalar önemli gelir kalemi olması nedeniyle birkaç puan daha yüksek uygulayabiliyor. TCMB verilerine göre, tüketici kredilerinde yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 32,73, ticaride yüzde 21,50, ihtiyaçta yüzde 24,48, konutta 17,88, taşıtta yüzde 21,48 olarak uygulanıyor