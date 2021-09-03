Futbolculara daha sıkı vergi takibi gündemde

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın başkanlığında verilen spor yasası teklifi kapsamında önceki gün Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Meclis'te yapılan toplantıda önemli konular gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımların aynı zamanda anonim şirket olduğu, borçlanmasının daha fazla olduğu ve bu durumun daha küçük spor kulüpleri için yeni sıkıntılar doğurabileceği aktarıldı. AK Parti kurmayları "Kulüplerin anonim şirket gibi yönetilmesi ve denetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmasını planlıyoruz. Denetim yapılırken de anonim şirket ve spor kulübünün ayrımının dikkate alınması talep edildi" dedi.

CEBİNDEN ÖDEYECEK

Toplantıda, Ticaret Hukuku'na göre kulüp başkanının kendi dönemindeki borçları üstlenmesi ve buna ilişkin şahsi sorumluluk getirilmesi konusu gündeme geldi. Ağaoğlu'nun söz konusu düzenlemeyi desteklediği kaydedilirken, AK Parti kurmayları "Düzenleme ile kulüp başkanları kulüplerden sorumlu olacak. 1 milyon borcu da olsa cebinden ödeyip gidecek" diye konuştu.

BORÇLANMAYA SINIR

Ayrıca, kulüplerin borçlanmasına sınırlandırma getirilmesinin de toplantıda ele alındığı belirtildi. Yapılacak düzenlemeyle kulüpler, gelirinin bir kısmıyla borcunu ödemek zorunda olacak. Ödemeyen kulüplere transfer sınırlaması ya da para cezası gibi yaptırımların getirilmesi üzerinde duruluyor. Yine toplantıda, kulüplere yönelik etkin bir mali denetimin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı da kaydedildi.

Toplantıda, futbolcuların vergi ödemesine yönelik konular da ele alındı. 1 Kasım 2019'dan sonra imzalanan yerli ya da yabancı profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, 600 bin TL'yi geçen brüt kazançlarda kulüp yüzde 20, futbolcu da yüzde 20 vergi ödemek zorunda. Ancak 31 Mart 2021'de beyanname süresi dolmasına rağmen Süper Lig'den beyanname veren 15, TFF 1.Lig'den ise sadece 1 futbolcu var. Bu kapsamda toplantıda, futbolcuların vergi ödemelerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiği gündeme geldi. Toplantıda, futbolcuların düzenlemeyle birlikte vergi oranlarının artırılabileceği de ifade edildi.

PARA AZ GÖSTERİLİYOR

AK Parti kurmayları "Türkiye'de yerli ya da yabancı futbolcuların hepsi vergi ödemek zorunda. Ancak bazı kulüpler, futbolcuları bünyesine kazandırmak için çifte sözleşme imzalıyor. Futbolcunun vergi vermesini engellemek için resmi olarak imzalanan sözleşmede alınan para daha az gösteriliyor. Diğer sözleşmede ise futbolcuyla anlaşılan ücret yer alıyor. Bu yüzden vergi ödenmeyebiliyor. Bazı kulüpler de futbolcuyla yaptığı anlaşmada vergisini kendisinin ödeyeceğini ifade ediyor. Bu yüzden beyannamede bulunan futbolcu sayısı az görünüyor olabilir. Yeni yasayla birlikte, kulüpler ve futbolcular arasında imzalanan sözleşmelere şeffaflık getirilecek. Devlet de ne kadar vergi alacağını bilecek. Vergisini ödemeyen futbolcu ya da kulüplere de yeni yaptırımlar gelecek" değerlendirmesini yaptı.

Taraftar başkanları da oylamaya katılsın

Toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu gibi kurullara getirilecek düzenleme de toplantıda gündeme geldi. Taraftar grubu başkanlarının da kongrelerde oylamalara katılması görüşünü dile getirildi.

Alpay Özalan: "Sivasspor'un kuruş borcu yok"

AK Parti TBMM İdari Amiri olan eski milli futbolcu Alpay Özalan "Bu yasa ile kulüplere 'yönetici bulamazsın' diyorlar. Ben de onlara 'inşallah' diyorum. Bu işi düzgün yöneten ya da bilen insanlar gelip yönetsin istiyoruz. Mesela, Sivasspor da dernek statüsünde olmasına rağmen bir kuruş borcu yok. Bu yasa çıkmadığı sürece biz bu borcun önüne geçemeyiz. Suistimal eden ve kötüye kullanan insanlara ağır cezalar verilmesi lazım" dedi.

EBRU KARATOSUN