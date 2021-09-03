'Uçakların tamiri için TUSAŞ'la çalışıyoruz'
|03 Eylül 2021 07:10
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Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK'de düzenlediği basın toplantısında "Burası 96 yıllık bir çınar. Markalaşmak kolay bir şey değil. Havadan yangın söndürme, ambulans, uçak imalat hizmeti veriyoruz. Yeni imkanları bulabilirsek uçaklarımızı faaliyete getireceğiz" dedi.
Aşcı, göreve başladıklarında THK'nin 1 milyar 844 milyon liralık borcu olduğuna dikkati çekerek "Aklım almadı, rakamları görünce. Bir dernek, 2013'te bankadan 80 milyon dolar kredi çekiyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi öde öde bitmiyor" diye konuştu. Aşcı, CHP'li belediyelerin taleplerine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: Uçakların tamiri için bağış ya da kampanya yaparsanız biz tamir için hazırız, dedik. Onlar da 'uçaklar tamir olursa yangın söndürmede kullanılacak mı?' diye sordular, onun da cevabını herkes biliyor zaten. TUSAŞ ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var. Uçakların bakımına ilişkin maliyetin aşağı yukarı 750 bin dolarlık kısmını kurum bünyesinden karşılıyoruz.
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