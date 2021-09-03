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Domatesimiz Rusya kapısından dönmeyecek

Seralarda görülen ve fideleri çürüterek domates tarımına zarar veren virüse karşı yerli tohum geliştirildi.
03 Eylül 2021 07:33
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Domatesimiz Rusya kapısından dönmeyecek

İlk olarak 2014 yılında Ürdün ile İsrail'de ortaya çıkan, daha sonra da Türkiye'de domates fidelerini çürüten 'Domates Kahverengi Meyve Buruşukluk Virüsü'ne (ToBRFV) karşı üretilen yerli tohum, dayanıklı ürün sağlayacak. Yaklaşık 2 yıldır moleküler viroloji laboratuvarındaki çalışmalarla virüse dayanıklı hale getirilen domatesin tabii ve sağlıklı olması sağlanacak. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATOM) Müdürü Doçent Dr. Hakan Fidan, tohumun genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) sınıfında olmadığını, ürünlerin tamamen doğal olduğunu söyledi.

İHRACATÇIYA YARAYACAK

Yerli tohum geliştirilmesinin ihracata önemli katkı sağlayacağını söyleyen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan "Rusya ile her yıl bazı problemler gündeme geliyor. Bizim medyamızda ilaç kalıntısı deniyor ama iadeler genellikle domates kalitesini düşüren ve halk dilinde 'Domates Kelebeği' denen Tuta Absoluta larvaları nedeniyle yapılıyor. Aslında insan sağlığına zararlı değil ama Rusya kendi üreticisini korumak istiyor" dedi. Geliştirilen yeni tohumun Türkiye'den bu ülkelere giden ürünlere yayılacağına inandığını söyleyen Prof. Yazgan "Virüse dayanıklı tohum sevindirici. Mutasyonlara karşı da geliştirilecektir mutlaka" diye konuştu.

ŞİMDİLİK 5-6 ÜLKEDE

TÜBİTAK yönetiminde geliştirilen tohumun deneme ihracatı başladı. Virüse dayanıklı tohumun domates tarımını sürdürülebilir hale getireceğini söyleyen yetkililer "İtalya, İspanya, Meksika, ABD, Orta Doğu ülkelerine göndermeye başladık. Tescilin ardından ticaret başlayacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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