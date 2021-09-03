12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Şanlıurfa ve Adıyaman'da açtığı 12 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna toplam 13 bin 785 kişi başvurdu. Şanlıurfa'da 9 bin 972, Adıyaman'da ise 3 bin 813 kişi, temizlikçi olmak için başvuru yaptı. Başvuranlar arasında çok sayıda üniversite mezunu ile terörle mücadelede yaralanan gazi de var.

1.673 KİŞİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Adıyaman'da yapılan başvurulardan bin 70'i lisans, 603'ü ön lisans olmak üzere, 1.673'ünün üniversite mezunu olduğu belirlendi. Temizlik görevlisi olmak için başvuranlardan 6'sı ise terörle mücadele sırasında yaralanan ve bu mücadelede başarı gösterdiği için takdir belgesine sahip bulunuyor. Başvuran toplam 3 bin 813 kişiden 48'i çağrılarak, kura sonucunda işe alınacak.

ŞANLIURFA'DA 10 BİN KİŞİ

Mart ayında da Adıyaman'da Adalet Bakanlığı'nın Türkiye İş Kurumu üzerinden açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 5 bin 217 kişi başvurmuştu. Bunlardan 156'sı lisans, 987'si ön lisans olmak üzere bin 143'ü üniversite mezunu olarak kayıtlara geçmişti.

Şanlıurfa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna ise 9 bin 972 kişi başvurdu. Başvuruların arasında çok sayıda üniversite mezunu da bulunuyor. Adaylık başvuruları sadece erkekler arasından kabul edildi.