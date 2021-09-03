Sanayi ve elektrik amaçlı kullanılan Doğalgaza yüzde 15 zam
Doğalgaza eylül ayında da zam geldi. Sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapılırken bu ay mesken tarifesi ise sabit kaldı.
|03 Eylül 2021 07:55
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.
Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.
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