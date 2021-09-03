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Eski kiracılara 'Ya fiyatı artır ya evden çık' baskısı

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Türkiye genelinde yüzde 40, İstanbul'da bazı bölgelerde yüzde 300'lere varan oranlarda artan kiralar nedeniyle ev sahipleri eski kiracılarına "Ya fiyatı artır ya evden çık" baskısı yapıyor. Her gün tüketici derneklerine yüzlerce şikayet yağıyor. Ev sahiplerinin yüksek kira baskısı uyguladığı kiracılar, soluğu mahkemelerde almaya başladı.
03 Eylül 2021 07:59
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Eski kiracılara 'Ya fiyatı artır ya evden çık' baskısı

Ev kiralarındaki afaki artış fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Ev sahipleri kirayı katlamak için eski kiracılara 'evden çık' baskısı yapıyor. Bu konuda gelen şikayetler iki kat arttı. Uzmanlar, "Bu fırsatçılıktır. Ev sahipleri insaflı olsun" diyor.

Son dönemde artan kiraları fırsat olarak gören ev sahiplerinin eski kiracılarına evden çık baskısı uygulamaya başladığını anlatan Ağaoğlu, bu yönde gelen şikayetlerin son 6 ayda iki kat artış gösterdiğini kaydetti.

Ağaoğlu, kiracıların haklarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Mevcut kirasını, yıllık TÜFE oranında artıran bir kiracı bu oranın üstünde kira artışı talebiyle tahliye edilemez. Kanunen kiracı 5 yıl o evde oturabilir. Eğer ev sahibi kiracıyı evden çıkması yönünde taciz ediyorsa, huzur ve sükünunu bozmak gerekçesiyle kanunun 123'üncü maddesi uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunabilir."

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle ev sahiplerinin bu durumu fırsata çevirmemesi gerektiğini söyledi. Bazen insanların bütçelerini aşmasına rağmen yüksek fiyattan ev kiraladığını aktaran Akdoğan, "İnsanlar mağdur olmamak, ortada kalmamak için fiyatı kabul ediyor. Ancak sonra ödeme güçlüğü yaşıyor. Ev sahipleri doğru kiracıya, doğru fiyattan kiralama yapmalı" ifadelerini kullandı.

4-5 KİRA DEPOZİTO İSTEYEN DAHİ VAR

İstanbul Halkalı'da bir emlakçı, son 6 ayda bölgedeki ev kiralarının iki kat arttığını söyledi. Emlakçı, "Kiradaki artışı gören ev sahibi eski kiracıyı çıkarıp yüksekten vermeye çalışıyor. Yeni kiracıdan eskiden iki kira depozito alınırken şimdi 4-5 kira bedeli depozito isteyen dahi var" dedi.

Betül ALAKENT

Sabah
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