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Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından

Habertürk'e konuk olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Nagehan Alçı'nın araya girmesine, "Beni yayından alınız" diye tepki gösterdi.
03 Eylül 2021 08:55
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Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın konuğu olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorgularken, "Geçen sene neredeydiniz? Niye geçen sene önlemeler almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik?" dedi.

Şener konuşurken araya giren Nagehan Alçı ise okulların açılmasıyla ilgili "moral bozması " gerekçesiyle Şener'i üzülerek dinlediğini söyledi.

Şener ise Alçın'nın araya girmesiyle, "Müsade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba, Kanal sizin nasıl olsa, dikkatimi dağıtmayın. Muharrem bey beni yayından alınız" diye tepki gösterdi.
Memurlar.Net
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