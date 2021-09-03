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Başkent'te çatılar uçtu, ev ve işyerlerini su bastı

Ankara'da fırtına ve sel etkili oldu. Ev ve işyerleri su altında kalırken ağaçlar devrildi. Akyurt'ta 3 binanın çatısı uçtu, uçan parçalar 3 aracı kullanılamaz hale getirdi
03 Eylül 2021 08:21
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Başkent'te çatılar uçtu, ev ve işyerlerini su bastı

Ankara Akyurt'ta, kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekipleri ile birlikte suyu tahliye etmek için çalıştı. Kısa sürede başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklarda su baskını oldu, bazı daireleri su bastı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen ev ve işyerlerindeki suyu tahliye etti. 3 binanın çatısı uçtu, uçan parçalar 3 aracı kullanılamaz hale getirdi. Mamak ilçesinde etkili olan sert rüzgar, bir binanın çatısını yerinden söktü. Havaya uçan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti. Ankara'nın bir diğer ilçesi Altındağ'da ise şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi. Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı. Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamalarının önüne geçildi.

SAÇAKLARA SIĞINDILAR

Öte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, dükkanlar su altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu. Şiddetini artıran yağış sonrası caddeler göle dönerken, bazı esnaf işyerini su basmaması için bariyer kursa da dükkanlar sular içinde kaldı.

ÖMER ÇETİN

Sabah
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