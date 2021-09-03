'Hudut Namustur' pankartını açan genç video ile açıklama yaptı
|03 Eylül 2021 08:29
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İstanbul'un çeşitli noktalarına, 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
O gençlerden Ahmet Çakmak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı.
O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü.
Çakmak, yaptığı açıklamada "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler
para ve başka şeyler vaat ettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim
ve kullanılmaktan pişman olduğum için şimdi bu videoyu çekiyorum." ifadelerini
kullandı.
İstanbul'da bir süre önce kentin çeşitli noktalarına 'Hudut namustur' yazılı pankartlar asan gençlerden Vera Çakmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Çakmak, videoda 'Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler.' dedi.
Alıkonulduğu iddia edildi
Paylaştığı videodan sonra Çakmak'ın alıkonulduğu ve tehdit edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Twitter'dan bir paylaşım daha yapan Çakmak "Sosyal medya trolleri benim tehdit edildiğimi yazıyor evet iyi partili trolleri tarafından tehdit ediliyorum ama fark etmez biz buradayız" açıklamasında bulundu.
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