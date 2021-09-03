Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna son programda ekranda yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok izleyici 'Danilo Şef'e ne oldu? MasterChef'ten ayrıldı mı?' sorularını sormaya başladı.

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

Bu akşam MasterChef Türkiye'de Danilo Şef yarışmadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Birçok izleyici Danilo Şef, MasterChef Türkiye yarışmasından ayrıldı mı sorusunu araştırıyor. Peki ama MasterChef Danilo Şef'e ne oldu?

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna son programda ekranda yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok izleyici 'Danilo Şef'e ne oldu? MasterChef'ten ayrıldı mı?' sorularını sormaya başladı. Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

Danilo Şef ayrıldı mı?

Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, '' Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. açıklaması yaptı.

MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam bir eleme adayı belirleniyor. Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sorunun cevabına bir sonraki bölümde ulaşacağız. Yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.