1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?

MasterChef Türkiye'de Danilo Şef yarışmadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Birçok izleyici Danilo Şef, MasterChef Türkiye yarışmasından ayrıldı mı sorusunu araştırıyor. Peki ama MasterChef Danilo Şef'e ne oldu?
03 Eylül 2021 08:36
+Aa- Yazdır
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna son programda ekranda yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok izleyici 'Danilo Şef'e ne oldu? MasterChef'ten ayrıldı mı?' sorularını sormaya başladı.

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

Bu akşam MasterChef Türkiye'de Danilo Şef yarışmadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Birçok izleyici Danilo Şef, MasterChef Türkiye yarışmasından ayrıldı mı sorusunu araştırıyor. Peki ama MasterChef Danilo Şef'e ne oldu?

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna son programda ekranda yer almayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok izleyici 'Danilo Şef'e ne oldu? MasterChef'ten ayrıldı mı?' sorularını sormaya başladı. Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

Danilo Şef ayrıldı mı?

Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, '' Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. açıklaması yaptı.

MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam bir eleme adayı belirleniyor. Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sorunun cevabına bir sonraki bölümde ulaşacağız. Yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
03 Eylül 2021 09:11		 Mazhar Alanson'un acı günü
03 Eylül 2021 08:48
Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
02 Eylül 2021 17:07		 Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
01 Eylül 2021 22:35
Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
01 Eylül 2021 21:46		 Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi
01 Eylül 2021 17:47
Hakkı Bulut, Reynmen'e dava açıyor
31 Ağustos 2021 23:02		 Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un belgeseli çekiliyor
31 Ağustos 2021 22:11
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
31 Ağustos 2021 16:22		 Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Barış Pınarı'nda saldırı girişimde bulunan 5 PKK terörist etkisiz hale getirildi.09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı!09:28 - Kiralık ev arayan öğrencileri zorlayan talepler09:20 - Denize kıyısı olmayan ilde 'balık festivali' düzenlendi09:16 - Taksiciden akılalmaz yanıt! Siz Almancısınız...
09:13 - Aile hekimlerinden ek ödeme tepkisi09:11 - Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!09:11 - Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti09:08 - Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL09:05 - Kesintilere karşı acil müdahale timi09:02 - Diş hekimi anne anlattı: Kaçmasaydık bizi kesin öldürürlerdi
08:57 - İtalyan araştırmacı Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'na defnedildi08:55 - Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından08:48 - Mazhar Alanson'un acı günü08:36 - Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?08:30 - Müberra Öztürk'ü öğretmenleri anlattı: Onunla gurur duyuyoruz
08:29 - 'Hudut Namustur' pankartını açan genç video ile açıklama yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı..Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
Eski kiracılara 'Ya fiyatı artır ya evden çık' baskısı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Müberra Öztürk'ü öğretmenleri anlattı: Onunla gurur duyuyoruz
Sadece kimlikle seyahat edilen ülke sayısı artıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransız atasözleri 1
iştah 1
Sezen Aksu 1
devrik cümle 1
derler de derler 1
şu anda dinlenen şarkı 1
sınav yerine önceden gitmek 3
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
dang humması 1
son kullanma tarihi 3
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam