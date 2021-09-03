Mazhar Alanson'un acı günü
|03 Eylül 2021 08:48
|+Aa- Yazdır
Mazhar Alanson'un eski eşi Hale Alanson'dan acı haber geldi. Şarkıcı, 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Hale Alanson'un vefat ettiğini açıkladı.
'SENİ UNUTMAYACAĞIZ'
Acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile sevenlerine duyuran ünlü müzisyen, "Ankara Devlet Operası'ndan solist ilk eşim Hale Alanson, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarımız büyük üzüntü içindeyiz. Benim ve çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın, onu tanıyan, seven arkadaşlarımızın gönlünde her zaman yaşayacaktır. Seni unutmayacağız Hale..." ifadelerini kullandı.
Takipçileri, Alanson'a baş sağlığı mesajları ile destek oldu.
KONSERVATUVARDA TANIŞMIŞLARDI
Mazhar Alanson, ilk eşi Hale Alanson ile 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlenmişti. Çiftin Eda Alanson ve Hilmi Alanson adında iki çocuğu var.
İkili, 2019'da oğulları Hilmi Alanson'un düğününde objektif karşısına geçmişti.
İKİ KEZ EVLENDİ
2002 yılında Hale Alanson ile yollarını ayırma kararı alan ünlü sanatçı, 2003'te ise moda tasarımcısı Biricik Suden ile nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
03 Eylül 2021 09:11
|Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
03 Eylül 2021 08:36
|Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
02 Eylül 2021 17:07
|Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
01 Eylül 2021 22:35
|Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
01 Eylül 2021 21:46
|Haluk Levent koronavirüse yakalandı, 'hiç belirti yok' dedi
01 Eylül 2021 17:47
|Hakkı Bulut, Reynmen'e dava açıyor
31 Ağustos 2021 23:02
|Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un belgeseli çekiliyor
31 Ağustos 2021 22:11
|Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
31 Ağustos 2021 16:22
|Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 09:30