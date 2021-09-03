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İtalyan araştırmacı Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'na defnedildi

Türkiye'de 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego (88), vasiyeti üzerine Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'nın karşısındaki mezarlıkta defnedildi
03 Eylül 2021 08:57
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İtalyan araştırmacı Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'na defnedildi

88 yaşındaki İtalyan araştırmacı Angelo Palego, koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Palego, vasiyeti üzerine 35 yıldır Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'nın karşısındaki mezarlıkta defnedildi.

6 AY ÖNCE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağrı Dağı eteklerinde olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi ile ilgili 1986 yılından bu yana sıklıkla geldiği Doğubayazıt ilçesinde araştırma yapan Angelo Palego, 6 ay önce burada konakladığı otelde rahatsızlanınca Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan ve Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Palego, burada yapılan müdahalelere rağmen 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

O günden bu yana hastanenin morgunda bulunan Palego'nun cenazesi, ailesinin vekalet vermesiyle turizmci Murat Şahin tarafından özel araçla hastaneden alınarak Doğubayazıt ilçesine getirildi.

İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Nuh un Gemisi ni aradığı Ağrı Dağı nın karşısına defnedildi #1

CENAZESİ AĞRI DAĞI'NIN ETEKLERİNDEKİ MEZARA DEFNEDİLDİ

İlçe girişinde cenaze nakil aracına konulan Palego'nun cenazesi, Şahin ve turizm ekibince vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta defnedildi.

Turizmci Murat Şahin, yaptığı açıklamada, ortak bir arkadaş sayesinde Palego'nun ailesinin kendisine ulaştığını söyledi.

''DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR İNSAN''

Ailenin İstanbul İtalya Başkonsolosluğu üzerinden kendisine vekalet verdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Angelo Palego 'Ben ölürsem beni Ağrı Dağı'nın yamaçlarına gömün' diye vasiyet vermiş.

Ailesi bana ulaştı ve Konsolosluk tarafından vekalet gönderildi. Bu vekalete dayanarak cenazeyi aldım ve getirdim. Ağrı Dağı'nın karşısında bulunan mezarlıkta defin işlemini gerçekleştirdik.

Bu alanda zaten Doğubayazıt Belediyesi tarafından kimsesizler ve gayrimüslimler için ayrılmıştır. Palego'nun Nuh'un Gemisi ile ilgili kitapları var. Dünya için önemli bir insan. İnsanların gelip bu mezarı ziyaret edeceklerine eminim."

Vasiyeti yerine getirmenin insanlık görevi olduğunu anlatan Şahin, Palego'nun ailesinin de yakın zamanda ilçeye gelerek mezarlığı ziyaret edeceğini belirtti.

Ağrı Dağı'nın farklı inançlar için çok önemli ve kutsal görüldüğüne işaret eden Şahin, "Ben en kısa zamanda mezarcı bir arkadaş bulup mezarın etrafını güzelce yaptıracağım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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