Kesintilere karşı acil müdahale timi
|03 Eylül 2021 09:05
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Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri, tamamen veya kısmen istem dışı elektrik kesintisi durumunda, sisteme kademeli olarak enerji verilmesine yönelik acil durum yönetim planı hazırlayacak. Şirketler, acil müdahale için eğitimli personeli 24 saat hazır tutacak. Her ilde mobil jeneratör bulundurulacak.
Milliyet'ten Mithat YURDAKUL'un haberine göre: EPDK'nin yönetmelik taslağına göre, dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlayacak. Bakım faaliyetinin ne zaman yapıldığı kayıt altına alınacak.
Acil durumda mobil jeneratör
Şirketler, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak. 50 kilowatt üzerinde olan lisanssız üretim santral sahipleri de, dağıtım şirketinin kontrol sistemine veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kuracak.
Dağıtım şirketi, kriz koordinasyon aracı temin edecek. Her ilde en az bir adet olmak şartıyla, 100 bin nüfusa en az bir adet olacak şekilde tüm illerde mobil jeneratörler bulundurulacak.
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