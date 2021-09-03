Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
Kanal D'de yayımlanan 'Ece Üner ile Susma' programında çalışan 7 gazetecinin istifa ettiği belirtildi.
|03 Eylül 2021 09:11
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Medyatava'nın haberine göre, Üner'in 'Susma' ekibinde çalışan 7 gazeteci, olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.
İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu.
İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden muhabir Ayça Özkan oldu.
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