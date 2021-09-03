Aile hekimlerinden ek ödeme tepkisi

Milliyet'ten Aykut YILMAZ'ın haberine göre: Ankara Ancak birçok ilde yatan tutarların açıklanandan düşük olması tepkilere neden oldu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Bakanlığın açıkladığı tutarı alan aile hekimliği çalışanı oranının yüzde 5 olduğunu, hiç ödeme yapılmayanların bulunduğunu söyledi. Eryazğan, "Yatan miktarlar, 428 TL, 245 TL, 650 TL. Çoğunlukla hiç ödeme yapılmayanlar var. Bakanlığın kamuoyunu yanıltarak söylediği ödemeyi alan aile hekimliği çalışanı sayısı yüzde 5. Yüzde 95'inin alamadığı bu ödemenin 10 şarta bağlanması sebebiyle durum böyle" dedi.

'Kınıyoruz'

AHEF olarak Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu yanıltan açıklamalarını kınadıklarını ve meslek onurunu zedeleyen açıklamalar için özür beklediklerini söyleyen Eryazğan, şunları kaydetti: "Bakanlığımız bizi halkın önünde rencide ediyor. Aile hekimleri olarak 18 aydır 60 milyon aşı yaparak, sürekli poliklinik yaparak, bebek aşılarını, gebe izlemlerini yaparak halkımızın sağlığını önemsedik. Canımız pahasına çalıştık. Artık gerçekleri tüm kamuoyu bilsin. Sağlık Bakanlığı aile hekimliği ile ilgili her konuda kamuoyunu yanıltıyor, ek ödeme konusu da bunun ispatı. AHEF olarak aile hekimlerinin hakları konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler elbet ortaya çıkacaktır."