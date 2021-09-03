1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksiciden akılalmaz yanıt! Siz Almancısınız...

Taksim'den Beşiktaş'a gitmek isteyen bir grup arkadaş, taksiciden "Siz Almancısınız 100 euro verin" yanıtını aldı. İtiraz eden grup, 16 kişi tarafından darp edildi.
03 Eylül 2021 09:16
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve İstanbul'da yaşayan arkadaşlarıyla buluşan bir grup genç, Taksim'den bindikleri taksicinin şiddetine maruz kaldı. Geçen hafta, akşam yemeği yiyen grup, gecenin sonunda Taksim'den Galatasaray'a oradan da Beşiktaş'a gitmek üzere taksiye bindi. Normalde ortalama 30 TL tutacak yol için taksici "Siz Almancısınız 100 euro verirseniz götürürüm" dedi.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre mağdurlardan Ahmet Sayın, bundan sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

'BİBER GAZI SIKTI'

"Biz taksicinin bizi indirmesini istemediğimiz için '100 euro, 980 TL ediyor, 100 TL'ye bizi götürün' dedik. Taksici bizi indirmeye çalıştı. 'İnmeyeceğiz sizin göreviniz bu' deyince bizi korkutmak için hız yaptı, ani durdu. Bu tarz hareketler yaparken bir araca çarptı. Bize bağırıp küfürler etti. Ardından arabada yüzümüze biber gazı sıktı. Taksiden indik. Sonra ikişerli üçerli şekilde esnaf olay yerine geldi ve bizi darp etmeye başladılar. Almanya'dan gelen bir arkadaşımın burnunda 5 kırık var. 16 kişi kasıtlı şekilde bizi öldürmeye teşebbüs ettiler. Gidip darp raporu aldık ve şikayetçi olduk."
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
03 Eylül 2021 09:42		 Kiralık ev arayan öğrencileri zorlayan talepler
03 Eylül 2021 09:28
Diş hekimi anne anlattı: Kaçmasaydık bizi kesin öldürürlerdi
03 Eylül 2021 09:02		 Sanayi ve elektrik amaçlı kullanılan Doğalgaza yüzde 15 zam
03 Eylül 2021 07:55
Faiz bu kez bankaları vurdu: Yüzde 22.7 daraldı
03 Eylül 2021 07:35		 Domatesimiz Rusya kapısından dönmeyecek
03 Eylül 2021 07:33
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
03 Eylül 2021 07:30		 'Uçakların tamiri için TUSAŞ'la çalışıyoruz'
03 Eylül 2021 07:10
Futbolculara daha sıkı vergi takibi gündemde
03 Eylül 2021 06:50		 İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 7 Eylül'de toplanacak
03 Eylül 2021 00:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Barış Pınarı'nda saldırı girişimde bulunan 5 PKK terörist etkisiz hale getirildi.09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı!09:28 - Kiralık ev arayan öğrencileri zorlayan talepler09:20 - Denize kıyısı olmayan ilde 'balık festivali' düzenlendi09:16 - Taksiciden akılalmaz yanıt! Siz Almancısınız...
09:13 - Aile hekimlerinden ek ödeme tepkisi09:11 - Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!09:11 - Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti09:08 - Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL09:05 - Kesintilere karşı acil müdahale timi09:02 - Diş hekimi anne anlattı: Kaçmasaydık bizi kesin öldürürlerdi
08:57 - İtalyan araştırmacı Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'na defnedildi08:55 - Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından08:48 - Mazhar Alanson'un acı günü08:36 - Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?08:30 - Müberra Öztürk'ü öğretmenleri anlattı: Onunla gurur duyuyoruz
08:29 - 'Hudut Namustur' pankartını açan genç video ile açıklama yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı... Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
Eski kiracılara 'Ya fiyatı artır ya evden çık' baskısı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Müberra Öztürk'ü öğretmenleri anlattı: Onunla gurur duyuyoruz
Sadece kimlikle seyahat edilen ülke sayısı artıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dillere düşeceğiz seninle 1
arçelik servisi 4
maskeyle ders anlatmak 7
çatıdan balkona sarkmak 1
hayırlı bir iş 1
bir şeyler sezmek 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
oğlum manyak mısın sen 2
devrik cümle 1
iştah 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam