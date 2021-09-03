Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı!
|03 Eylül 2021 09:39
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2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği
listede 99 ülke ve bin 600'ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler
bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri
geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.
İşte ilk 10'da yer alan üniversiteler ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması:
1- Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Toplam Öğrenci Sayısı: 20 bin 835
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 42
2- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 2 bin 233
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 34
3- Harvard Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 21 bin 574
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 24
4- Stanford Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 16 bin 319
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
5- Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Toplam Öğrenci Sayısı: 19 bin 681
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 39
6- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 11 bin 459
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33
7- Princeton Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 7 bin 753
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
8- Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 40 bin 306
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
9- Yale Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 13 bin 317
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 21
10- Chicago Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 14 bin 895
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33
Türkiye'deki üniversitelerin 'Uluslararası Görünürlük' alanında sıralandığı
listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi,
Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi
olarak yer aldı.
Üniversiteleri 'Atıf' alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı.
Son olarak üniversitelerin 'Araştırma' alanındaki etkinliğinin incelendiği
listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi
ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor. İşte diğer üniversitelerin sıralaması:
401-500: Çankaya Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 7,716
501-600: Koç Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 5,521
501-600: Sabancı Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 3,700
601-800: Bilkent Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 9,961
601-800: Hacettepe Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 49,026
601-800 İstanbul Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 25,640
601-800: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 18,346
801-1000: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Toplam Öğrenci Sayısı: 26,680
801-1000: Bahçeşehir Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 17,859
801-1000: Boğaziçi Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 13,108
801-1000: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 8,661
1001-1200: Atatürk Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 63,400
1001-1200: Atılım
Toplam Öğrenci Sayısı: 9,421
1001-1200: Bezmialem Vakıf
Toplam Öğrenci Sayısı: 3,567
1001-1200: Düzce
Toplam Öğrenci Sayısı: 21,597
1001-1200: İstanbul
Toplam Öğrenci Sayısı: 84,991
1001-1200: Karabük
Toplam Öğrenci Sayısı: 47,208
1001-1200: Özyeğin
Toplam Öğrenci Sayısı: 6,649
1001-1200: Yıldız Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 31,369
1201+ ÜNİVERSİTELER
1201+: Acıbadem Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 2,687
1201+: Akdeniz Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 41,824
1201+: Aksaray Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 21,939
1201+: Anadolu Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 29,612
1201+: Ankara Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 68,578
1201+: Başkent Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 13,545
1201+: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 22,855
1201+: Bursa Uludağ Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 34,973
1201+: Cukurova Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 42,177
1201+: Dicle Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 26,024
1201+: Dokuz Eylül Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 58,563
1201+: Dumlupınar Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 45,945
1201+: Ege Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 46,825
1201+: Erciyes Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 47,075
1201+: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 14,053
1201+: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 31,086
1201+: Gazi Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 40,657
1201+: Gaziantep Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 35,667
1201+: Gebze Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 7,551
1201+: İstanbul Medipol Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 21,056
1201+: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Toplam Öğrenci Sayısı: 5,342
1201+: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 38,630
1201+: Kocaeli Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 71,135
1201+: Marmara Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 70,356
1201+: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 20,399
1201+: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 52,874
1201+: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 13,054
1201+: Sakarya Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 42,557
1201+: Selçuk Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 47,190
1201+: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 27,549
1201+: Süleyman Demirel Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 41,272
1201+: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 4,777
1201+: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 17,758
1201+: Yeditepe Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 17,610
1201+: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Toplam Öğrenci Sayısı: 28,710
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