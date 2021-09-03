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Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı!

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2022' sonuçlarını açıkladı.
03 Eylül 2021 09:39
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Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı!

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600'ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.

İşte ilk 10'da yer alan üniversiteler ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması:

1- Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Toplam Öğrenci Sayısı: 20 bin 835

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 42

2- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 2 bin 233

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 34

3- Harvard Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 21 bin 574

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 24

4- Stanford Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 16 bin 319

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23

5- Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Toplam Öğrenci Sayısı: 19 bin 681

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 39

6- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 11 bin 459

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33

7- Princeton Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 7 bin 753

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23

8- Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 40 bin 306

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23

9- Yale Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 13 bin 317

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 21

10- Chicago Üniversitesi (ABD)

Toplam Öğrenci Sayısı: 14 bin 895

Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33

Türkiye'deki üniversitelerin 'Uluslararası Görünürlük' alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak yer aldı.

Üniversiteleri 'Atıf' alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı.

Son olarak üniversitelerin 'Araştırma' alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor. İşte diğer üniversitelerin sıralaması:

401-500: Çankaya Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 7,716

501-600: Koç Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 5,521

501-600: Sabancı Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 3,700

601-800: Bilkent Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 9,961

601-800: Hacettepe Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 49,026

601-800 İstanbul Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 25,640

601-800: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 18,346

801-1000: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Toplam Öğrenci Sayısı: 26,680

801-1000: Bahçeşehir Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 17,859

801-1000: Boğaziçi Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 13,108

801-1000: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 8,661

1001-1200: Atatürk Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 63,400

1001-1200: Atılım

Toplam Öğrenci Sayısı: 9,421

1001-1200: Bezmialem Vakıf

Toplam Öğrenci Sayısı: 3,567

1001-1200: Düzce

Toplam Öğrenci Sayısı: 21,597

1001-1200: İstanbul

Toplam Öğrenci Sayısı: 84,991

1001-1200: Karabük

Toplam Öğrenci Sayısı: 47,208

1001-1200: Özyeğin

Toplam Öğrenci Sayısı: 6,649

1001-1200: Yıldız Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 31,369

1201+ ÜNİVERSİTELER

1201+: Acıbadem Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 2,687

1201+: Akdeniz Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 41,824

1201+: Aksaray Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 21,939

1201+: Anadolu Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 29,612

1201+: Ankara Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 68,578

1201+: Başkent Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 13,545

1201+: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 22,855

1201+: Bursa Uludağ Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 34,973

1201+: Cukurova Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 42,177

1201+: Dicle Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 26,024

1201+: Dokuz Eylül Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 58,563

1201+: Dumlupınar Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 45,945

1201+: Ege Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 46,825

1201+: Erciyes Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 47,075

1201+: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 14,053

1201+: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 31,086

1201+: Gazi Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 40,657

1201+: Gaziantep Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 35,667

1201+: Gebze Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 7,551

1201+: İstanbul Medipol Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 21,056

1201+: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Toplam Öğrenci Sayısı: 5,342

1201+: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 38,630

1201+: Kocaeli Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 71,135

1201+: Marmara Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 70,356

1201+: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 20,399

1201+: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 52,874

1201+: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 13,054

1201+: Sakarya Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 42,557

1201+: Selçuk Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 47,190

1201+: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 27,549

1201+: Süleyman Demirel Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 41,272

1201+: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 4,777

1201+: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 17,758

1201+: Yeditepe Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 17,610

1201+: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Toplam Öğrenci Sayısı: 28,710
Memurlar.Net
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