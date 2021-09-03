Barış Pınarı'nda saldırı girişimde bulunan 5 PKK terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|03 Eylül 2021 09:52
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen komandoların, tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
03 Eylül 2021 10:41
|10 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
03 Eylül 2021 10:08
|Firari FETÖ'cü aile hekimi havalimanında yakalandı
03 Eylül 2021 08:25
|Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler: 79 yetmez 141'er kez ağır müebbet
03 Eylül 2021 07:20
|Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı
02 Eylül 2021 13:29
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
02 Eylül 2021 13:16
|PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Eylül 2021 13:07
|Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02 Eylül 2021 11:36
|Güvenlik güçleri ağustosta 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
02 Eylül 2021 11:26
|DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
01 Eylül 2021 22:44