Borsa güne yükselişle başladı
|03 Eylül 2021 10:04
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,40 puan ve yüzde 0,09 artarak 1.480,53 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,10 ile orman kağıt basım oldu.
BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,34 artışla 1.479,12 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.
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