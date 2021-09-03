1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik: Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz

"Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz. Zaten bölge orman açısından çok zengin değildi. Kısmi meşelikler vardı. Meşeler çok zarar görmedi. Daha çok örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Çok şükür ki yangında hiçbir vatandaşımızın hayvanı, arı kovanı ve evi gibi maddi ve manevi zararı olmadığını tespit ettik"
03 Eylül 2021 10:05
+Aa- Yazdır
Valilik: Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis-Siirt kara yolundaki Buzlupınar Tüneli'nin doğusunda pazartesi günü öğle saatlerinde henüz belirleyemedikleri nedenle örtü yangını çıktığını belirtti.

Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin, yangının örtü yangını şeklinde başlayarak ilerlediğini tespit ettiğini söyledi.

Yer yer azalıp, bazen de alevlenen yangının tamamen kontrol altına alınarak soğutma işlemlerinin de tamamlandığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz. Zaten bölge orman açısından çok zengin değildi. Kısmi meşelikler vardı. Meşeler çok zarar görmedi. Daha çok örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Yangında hiçbir vatandaşımızın hayvanı, arı kovanı ve evi gibi maddi ve manevi zararı olmadığını tespit ettik. Yangın süresince emniyet ve jandarma güçlerimiz TOMA'ları ile yangına müdahale etti. Belediyelerimizin tamamından araç desteği gördük. En sonunda Orman Genel Müdürlüğümüz helikopter desteğinde bulunarak yangının söndürülmesi konusunda ciddi destek sağladı."

Vatandaşlardan çok kurak geçen yaz mevsiminde yangın çıkarabilecek davranışlardan uzak durmalarını isteyen Çağatay, "Bir sigara, çok ciddiye almadığımız sigara yanığı, küçük bir kül ve cam parçası bile bölgede ciddi zararlara yol açabiliyor. Ne olur dikkatli olsunlar. İlimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
03 Eylül 2021 11:28		 Üniversiteden açıklama: İlanımız belirli bir kişiyi işaret etmiyor
03 Eylül 2021 11:01
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge
03 Eylül 2021 10:09		 Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!
03 Eylül 2021 09:11
Kesintilere karşı acil müdahale timi
03 Eylül 2021 09:05		 Sadece kimlikle seyahat edilen ülke sayısı artıyor
03 Eylül 2021 07:40
Süresi dolan engelli raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
02 Eylül 2021 21:44		 Bakan Koca paylaştı: Uygulanan aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
02 Eylül 2021 16:21
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi logosunu yeniledi
02 Eylül 2021 15:47		 Sözleşmeli sağlık personelin mazeret tayin sonuçları açıklandı
02 Eylül 2021 15:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık12:31 - Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek12:20 - Acun Ilıcalı'dan flaş Haluk Levent hamlesi12:07 - Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
11:53 - 'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek cezaevine gitti11:45 - 27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor11:44 - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi11:43 - Çocukları oyuncaklarıyla baş başa bırakma dil ve konuşma bozukluğuna neden olabilir11:41 - Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı11:40 - Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
11:40 - Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak bekleniyor11:36 - Tayinlerle ilgili önemli karar! Eğitim hakkı kamu görevinin önüne geçemez...11:28 - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı11:24 - İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı11:20 - Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
11:20 - Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı... Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çatıdan balkona sarkmak 1
Terliği ters giyen çocuk 4
kasiyer kız 2
windows 10 2
dillere düşeceğiz seninle 1
oğlum manyak mısın sen 2
uzun yol yolculuğu 1
derler de derler 1
kapya biber 1
kalbim seni ignore etti 1
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam