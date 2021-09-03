Valilik: Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz
|03 Eylül 2021 10:05
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis-Siirt kara yolundaki Buzlupınar Tüneli'nin doğusunda pazartesi günü öğle saatlerinde henüz belirleyemedikleri nedenle örtü yangını çıktığını belirtti.
Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin, yangının örtü yangını şeklinde başlayarak ilerlediğini tespit ettiğini söyledi.
Yer yer azalıp, bazen de alevlenen yangının tamamen kontrol altına alınarak soğutma işlemlerinin de tamamlandığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz. Zaten bölge orman açısından çok zengin değildi. Kısmi meşelikler vardı. Meşeler çok zarar görmedi. Daha çok örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Yangında hiçbir vatandaşımızın hayvanı, arı kovanı ve evi gibi maddi ve manevi zararı olmadığını tespit ettik. Yangın süresince emniyet ve jandarma güçlerimiz TOMA'ları ile yangına müdahale etti. Belediyelerimizin tamamından araç desteği gördük. En sonunda Orman Genel Müdürlüğümüz helikopter desteğinde bulunarak yangının söndürülmesi konusunda ciddi destek sağladı."
Vatandaşlardan çok kurak geçen yaz mevsiminde yangın çıkarabilecek davranışlardan uzak durmalarını isteyen Çağatay, "Bir sigara, çok ciddiye almadığımız sigara yanığı, küçük bir kül ve cam parçası bile bölgede ciddi zararlara yol açabiliyor. Ne olur dikkatli olsunlar. İlimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
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