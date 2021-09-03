İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80, Ağustos ayında da yüzde 1,12 arttı. 2 aylık enflasyon yüzde 2,94 oldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak.
|03 Eylül 2021 10:11
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2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.
ENFLASYON ŞİMDİDEN YÜZDE 2,86 OLDU
Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 1,12 oldu. 2 aylık enflasyon yüzde 2,94 rakamına ulaştı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
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