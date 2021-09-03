1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enflasyon, faiz oranını aştı, dolar yükseldi

Enflasyon ağustosta gıda fiyatları öncülüğünde, beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 19,25 ile politika faizini aştı. Enflasyonun yüksek çıkması sonrasında 8,27 bandına kadar gerileyen dolar 8,34 TL'ye yükseldi.
03 Eylül 2021 10:23
+Aa- Yazdır
Enflasyon, faiz oranını aştı, dolar yükseldi

Türkiye'nin ağustos enflasyonu, sınırlı düşüş tahminlerine karşın, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜİK verilerine göre; enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,12 arttı, yıllık enflasyon yüzde 18,95'ten yüzde 19,25'e yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.

TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu

Aylık bazda bakıldığında Ağustos ayında artışın yüzde 1,12 olduğu görüldü.

Çekirdek enflasyonda ise bir önceki aya göre gerileme izlendi. Buna göre Temmuz'da yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,76'ya çekildi.

Gıda enflasyonu 28 ayın zirvesinde

Tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki hızlı yükseliş dikkat çekti. Ağustos'ta gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı. Böylelikle yıllık gıda enflasyonunda 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek artış görüldü.

Ağustos ayında gıda grubu en yüksek artış gösteren grup oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma izledi.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim oldu.

Üretici fiyatlarında yükseliş sürdü

Üretici fiyatlarında yükseliş ivmesinin Ağustos'ta devam ettiği izlendi. Buna göre yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,52 artış kaydetti.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2,77 yükseldi.

Üretici-tüketici fiyat endekslerinde kaydedilen yıllık artış arasındaki makas da 26,3 puanla Ağustos ayında rekor tazeledi.

Piyasa yüzde 18,7 tahmini yapmıştı

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin tahmini aylık artışın yüzde 0,7, yıllık artışın ise yüzde 18,7 olacağı yönündeydi.

19 kurumun katıldığı ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Ağustos ayında aylık enflasyonun yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşmesini öngörmüştü.

En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 1,1 artış göstermesini; yıllık bazda ise 19,2 artmasını tahmin etmişti.

Öncü göstergelerdeki yükseliş ivmesi sürmüştü

Enflasyon açısından öncü göstergelerden biri olan İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde Ağustos ayında yükselişin devam ettiği izlenmişti.

Endekse göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylelikle İstanbul'da perakende fiyatlarda 2019 Mayıs ayından bu yana en hızlı yükseliş izlendi.

Aylık olarak bakıldığında ise perakende fiyat artışının yüzde 1,88 olduğu görüldü.

İTO endeksinde üretici fiyat göstergesi olarak kabul edilen toptan fiyatlarda da artış ivmesi devam etti.

Buna göre Ağustos'ta toptan eşya fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,36 arttı. Aylık olarak ise toptan fiyatlar yüzde 1,42 arttı.

Kaynak: Bloomberg

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
03 Eylül 2021 12:07		 Gün ortası döviz fiyatları
03 Eylül 2021 12:05
Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
03 Eylül 2021 11:53		 Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
03 Eylül 2021 11:40
Okul çantası doldurmanın maliyeti 300 lira ile 1500 lira arasında değişiyor
03 Eylül 2021 11:05		 Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu
03 Eylül 2021 10:32
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
03 Eylül 2021 10:11		 Borsa güne yükselişle başladı
03 Eylül 2021 10:04
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Eylül 2021 10:00		 Kiralık ev arayan öğrencileri zorlayan talepler
03 Eylül 2021 09:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık12:31 - Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek12:20 - Acun Ilıcalı'dan flaş Haluk Levent hamlesi12:07 - Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
11:53 - 'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek cezaevine gitti11:45 - 27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor11:44 - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi11:43 - Çocukları oyuncaklarıyla baş başa bırakma dil ve konuşma bozukluğuna neden olabilir11:41 - Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı11:40 - Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
11:40 - Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak bekleniyor11:36 - Tayinlerle ilgili önemli karar! Eğitim hakkı kamu görevinin önüne geçemez...11:28 - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı11:24 - İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı11:20 - Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
11:20 - Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı... Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güne nasıl başlarsan öyle gider 2
Bugün günlerden 1
maskeyle ders anlatmak 7
unutmak 1
çatıdan balkona sarkmak 1
gelecek kaygısı 1
kulaklık 1
son 26 saat 1
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
sınav yerine önceden gitmek 3
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam