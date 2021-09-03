Enflasyon, faiz oranını aştı, dolar yükseldi

Türkiye'nin ağustos enflasyonu, sınırlı düşüş tahminlerine karşın, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜİK verilerine göre; enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,12 arttı, yıllık enflasyon yüzde 18,95'ten yüzde 19,25'e yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.

TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu

Aylık bazda bakıldığında Ağustos ayında artışın yüzde 1,12 olduğu görüldü.

Çekirdek enflasyonda ise bir önceki aya göre gerileme izlendi. Buna göre Temmuz'da yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,76'ya çekildi.

Gıda enflasyonu 28 ayın zirvesinde

Tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki hızlı yükseliş dikkat çekti. Ağustos'ta gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı. Böylelikle yıllık gıda enflasyonunda 2019 Nisan ayından bu yana en yüksek artış görüldü.

Ağustos ayında gıda grubu en yüksek artış gösteren grup oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma izledi.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim oldu.

Üretici fiyatlarında yükseliş sürdü

Üretici fiyatlarında yükseliş ivmesinin Ağustos'ta devam ettiği izlendi. Buna göre yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,52 artış kaydetti.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2,77 yükseldi.

Üretici-tüketici fiyat endekslerinde kaydedilen yıllık artış arasındaki makas da 26,3 puanla Ağustos ayında rekor tazeledi.

Piyasa yüzde 18,7 tahmini yapmıştı

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin tahmini aylık artışın yüzde 0,7, yıllık artışın ise yüzde 18,7 olacağı yönündeydi.

19 kurumun katıldığı ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Ağustos ayında aylık enflasyonun yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşmesini öngörmüştü.

En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 1,1 artış göstermesini; yıllık bazda ise 19,2 artmasını tahmin etmişti.

Öncü göstergelerdeki yükseliş ivmesi sürmüştü

Enflasyon açısından öncü göstergelerden biri olan İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde Ağustos ayında yükselişin devam ettiği izlenmişti.

Endekse göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylelikle İstanbul'da perakende fiyatlarda 2019 Mayıs ayından bu yana en hızlı yükseliş izlendi.

Aylık olarak bakıldığında ise perakende fiyat artışının yüzde 1,88 olduğu görüldü.

İTO endeksinde üretici fiyat göstergesi olarak kabul edilen toptan fiyatlarda da artış ivmesi devam etti.

Buna göre Ağustos'ta toptan eşya fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,36 arttı. Aylık olarak ise toptan fiyatlar yüzde 1,42 arttı.

Kaynak: Bloomberg