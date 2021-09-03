Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu
Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56,30 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk tişörtünde görüldü.
|03 Eylül 2021 10:32
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi.
Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişörtte oldu. Bunu yüzde 7,15 ile patates, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 5,63 ile erkek tişörtü, yüzde 5,26 ile üzüm takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Ürünler
|yüzde değişim
|Salatalık
|56,30
|Kabak
|43,85
|Limon
|36,14
|Taze Fasulye
|32,79
|Karpuz
|21,74
|Kuru Soğan
|19,11
|Yumurta
|17,90
|Tren Ücreti (Şehirlerarası)
|15,49
|Patlıcan
|14,93
|Kıvırcık
|13,42
|Sarımsak
|13,07
|Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti
|12,34
|Kavun
|12,31
|Cilt ve Vücut Ürünleri
|12,00
|Kaşar Peyniri
|9,40
|Makyaj Malzemeleri
|8,57
|Yeşil Soğan
|8,36
|Ayran
|7,30
|Deodorant
|7,27
|Elma
|6,96
Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Ürünler
|yüzde değişim
|Tişört (Çocuk için)
|-8,91
|Patates
|-7,15
|Domates
|-6,22
|Tişört (Erkek için)
|-5,63
|Üzüm
|-5,26
|Kuru Fasulye
|-5,19
|Elbise (Çocuk için)
|-3,84
|Tablet (Bilgisayar)
|-3,66
|Gömlek (Çocuk için)
|-3,45
|Otomobil (Benzinli)
|-3,42
|Terlik (Kadın için)
|-3,11
|Pantolon (Erkek için)
|-2,85
|Mücevher (Altın)
|-2,78
|Tişört (Kadın için)
|-2,78
|Şehirler arası Otobüs Ücreti
|-2,49
|Pijama (Çocuk için)
|-2,46
|Pantolon (Çocuk için)
|-2,45
|Tayt (Çocuk için)
|-2,08
|Konserve Balık
|-2,05
|Otomobil (Dizel)
|-1,72
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