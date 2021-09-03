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Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56,30 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk tişörtünde görüldü.
03 Eylül 2021 10:32
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Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişörtte oldu. Bunu yüzde 7,15 ile patates, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 5,63 ile erkek tişörtü, yüzde 5,26 ile üzüm takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ürünleryüzde değişim
Salatalık56,30
Kabak43,85
Limon36,14
Taze Fasulye32,79
Karpuz21,74
Kuru Soğan19,11
Yumurta17,90
Tren Ücreti (Şehirlerarası)15,49
Patlıcan14,93
Kıvırcık13,42
Sarımsak13,07
Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti12,34
Kavun12,31
Cilt ve Vücut Ürünleri12,00
Kaşar Peyniri9,40
Makyaj Malzemeleri8,57
Yeşil Soğan8,36
Ayran7,30
Deodorant7,27
Elma6,96

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ürünleryüzde değişim
Tişört (Çocuk için)-8,91
Patates-7,15
Domates-6,22
Tişört (Erkek için)-5,63
Üzüm-5,26
Kuru Fasulye-5,19
Elbise (Çocuk için)-3,84
Tablet (Bilgisayar)-3,66
Gömlek (Çocuk için)-3,45
Otomobil (Benzinli)-3,42
Terlik (Kadın için)-3,11
Pantolon (Erkek için)-2,85
Mücevher (Altın)-2,78
Tişört (Kadın için)-2,78
Şehirler arası Otobüs Ücreti-2,49
Pijama (Çocuk için)-2,46
Pantolon (Çocuk için)-2,45
Tayt (Çocuk için)-2,08
Konserve Balık-2,05
Otomobil (Dizel)-1,72
Anadolu Ajansı
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