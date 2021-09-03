Ak Parti ve Kabine AFAD'a 15 milyon TL bağışta bulundu

Ağustos ayında Türkiye'nin güneyinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarının ardından Batı ve Orta Karadeniz'de de sel felaketleri meydana geldi. Onlarca kişi yaşamını yitirirken binlerce vatandaş mağdur oldu. Zeyrek bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlardan felaket bölgelerinde kullanılmak üzere AFAD'a destek olmalarını talep ettiğini bunun üzerine 6 milyon 430 bin lira toplandığını, ardından yapılan AK Parti yönetim toplantısında da 8 milyon lira civarında destek toplandığını ifade etti.

"Parti yönetimiyle kabinenin yaptığı yardım arasındaki fark 1 milyon liradan fazla olunca bir bakan, 'Efendim ben 1 milyon lira daha vereceğim, kabineyle parti yönetimi arasında uçurum olmasın dedi. Böylece, kabinenin topladığı para miktarı 7 milyon 430 bin lira oldu ve AK Parti ile kabine AFAD'a 15 milyon liradan fazla destek olmuş oldu" diye yazan Zeyrek, devamına şunları kaydetti:

"Ben, sonuçta afetzedelere gittiği için 15 miyon liradan fazla para toplanmasını önemsediğimden bu kulisi AK Partililerin de olduğu bir yemekte anlattım ve çok şaşırdığım iki tepki aldım. Önemli bir mevkide bulunan biri 'Eskiden ne kabineden ne parti yönetiminden bu kadar para çıkarmak mümkün olurdu. Demek ki yeni bakanlar ve parti yöneticileri çok zengin' dedi. Masada gülüşmeler oldu.

Bir başka katılımcı ise "Herkes bizi kıskanıyor ama biz veresiye defterine benzer bir defterle adeta 'artıran yok mu' dercesine doğal afetlerde halka destek olması gereken AFAD'a destek topluyoruz" diye hayıflandı.

Bakanlarımızın, iktidar partisi yetkililerinin 'zenginliğine ve cömertliğine' mi sevinsek, AFAD'ın ve devletin düştüğü duruma mı üzülsek ben bilemedim! Siz karar verin!"

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