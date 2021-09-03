Üniversiteden açıklama: İlanımız belirli bir kişiyi işaret etmiyor
|03 Eylül 2021 11:01
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Memurlar.net'te yayımlanan, "Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı" başlıklı haberle ilişki olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bir açıklama yaptı.
Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde:
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 6. maddesi 5. fıkrasında öğretim görevlisi alım ilanlarında
lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel,
nesnel ve denetlenebilir koşulların şart olarak konulabileceği belirtilmektedir.
Bahse konu ilanımızda bu şartlara riayet edilmiş olup belirli bir kişiye işaret edilmemiştir. İlanımızda, ilgili akademik birimlerin ihtiyaçları gözetilerek genel çalışma alanlarını gösterir şartlara yer verilmiştir.
İlanda kişiye özel bir çalışma tanımlanmamış, ilgili alanlarda farklı yönlerden yapılmış bilimsel çalışmalara işaret edilmiştir. Dolayısıyla ilanımızdaki şartlar bilimsel, nesnel ve denetlenebilirdir.
Bilgilerinize sunarız."
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