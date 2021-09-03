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Üniversiteden açıklama: İlanımız belirli bir kişiyi işaret etmiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi memurlar.net'te yer alan habere ilişkin olarak "ilanımızda bu şartlara riayet edilmiş olup belirli bir kişiye işaret edilmemiştir" dedi.
03 Eylül 2021 11:01
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Üniversiteden açıklama: İlanımız belirli bir kişiyi işaret etmiyor

Memurlar.net'te yayımlanan, "Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı" başlıklı haberle ilişki olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bir açıklama yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde:

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi 5. fıkrasında öğretim görevlisi alım ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşulların şart olarak konulabileceği belirtilmektedir.
Bahse konu ilanımızda bu şartlara riayet edilmiş olup belirli bir kişiye işaret edilmemiştir. İlanımızda, ilgili akademik birimlerin ihtiyaçları gözetilerek genel çalışma alanlarını gösterir şartlara yer verilmiştir.
İlanda kişiye özel bir çalışma tanımlanmamış, ilgili alanlarda farklı yönlerden yapılmış bilimsel çalışmalara işaret edilmiştir. Dolayısıyla ilanımızdaki şartlar bilimsel, nesnel ve denetlenebilirdir.
Bilgilerinize sunarız."
Memurlar.Net
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