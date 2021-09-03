Tanju Özcan'a 'disiplin soruşturması' açılacak mı? CHP'den açıklama
|03 Eylül 2021 11:19
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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasını, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." şeklinde değerlendirdi.
CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.
- Yabancı uyrukluların yararlandığı belediye hizmetlerine zam önermişti
Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları kaydetti:
"O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."
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