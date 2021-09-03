Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
|03 Eylül 2021 11:20
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Genel Sağlık-İş yüzde 1 şartının iptali için Danıştay'da dava açtı
6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bizzat yapılan basın açıklamasında, ".sendika adı altında kurulan ama sendikal faaliyetler yapmayan, başka işlerle uğraşan, birtakım oluşumlar, merdiven altı yapılanmalar var." şeklinde bir beyanat verilmiştir. Bu beyanatla yetinilmeyerek, 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 23. maddesi ile faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki toplam kamu görevlisi sayısının yüzde 1'i kadar üyesi bulunmayan sendikaların üyeleri, toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum bırakılmıştır.
Genel Sağlık-İş tarafından, Danıştay nezdinde dava açılarak 23. maddenin tamamen iptal edilmesi talep edilmiştir. Dava dilekçesinde, 23. maddenin 1. ve 2. fıkralarına ilişkin olarak şu değerlendirmeler yer almıştır:
" Sendikal faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğünü yok saymaktadır.
" Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolunda faaliyet gösteren 41 sendikadan, yalnızca 3'ünü korumakta, 38 sendikadan, 3 sendikaya geçişin önünü açmakta, "Sendikalara serbestçe üye olunabileceğine" ilişkin Anayasa'nın 51. maddesini açıkça ihlal etmektedir.
" Anayasa, Kanun, Uluslararası Sözleşme ve KHK içeriklerinin aksine bir hükmü, Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlemektedir.
" Anayasa'ya, 4688 sayılı Kanuna, Uluslararası Sözleşmelere ve 375 sayılı KHK'ya açıkça aykırıdır.
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